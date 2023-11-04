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Yaşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde felaketten dönüldü!
Yaşam

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde felaketten dönüldü!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 18:00:00 - 2023-11-04 18:04:56

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınındaki boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Nurdağı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki boş arazide çıktı. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonu yakınındaki arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kısa sürede yayıldı. Yangının yayılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korku ve paniğe neden olan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

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