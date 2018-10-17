Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.nin, yanında çalışan S.G. ile H.T.ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Polisler, iddiaların ardından savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T.yi gözaltına aldı. Ekiplerin M.S.nin ev ve işyerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugünsağlık kontrolünden geçirildikten sonra fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

EVDEKİ PARAYA DA EL KONULDU!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; 5'i Suriye uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 630 lira paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.