THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu!

Gaziantep'te yerel yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ve yanında çalışan 2 kadın personeli fuhuş ve tehdit suçlamalarıyla gözaltına alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:09
Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.nin, yanında çalışan S.G. ile H.T.ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Polisler, iddiaların ardından savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T.yi gözaltına aldı. Ekiplerin M.S.nin ev ve işyerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugünsağlık kontrolünden geçirildikten sonra fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

EVDEKİ PARAYA DA EL KONULDU!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; 5'i Suriye uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 630 lira paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:09
  1. Şanlıurfa
  2. fuhuş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı
    1. İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep..
    2. ABD Başkanı Trump, kendisi için en..
    3. Fas Kralı'ndan şaşırtan karar!..
    4. Mide kanserine isot doğal önlem
    5. CHP'liler bir işçiyi tekme tokat..
    6. Kendisi için en büyük tehdidi söyledi
    7. Nabil Dirar'ın menajeri transfer..
    8. Amerika gibi ‘İsrail’in başkenti’..
    9. Safra taşının tek çaresi ameliyat
    10. 'Karım kayboldu' diye polise gitti!..
    11. Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük..
    12. TOKİ konutlarına nasıl başvuru yapılır?
    13. Ortak Operasyon Odası'ndan İsrail..
    14. 'Mekanı tarayın, Arda'yı bacağından..
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    16. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    17. 11 Suudi yetkili konsolosluk binasına..
    18. Süper Lig'de deprem! Kokaine rastlandı
    19. Dünyada sadece 45 ton var! Karaman'da..
    20. Siz siz olun huzuru seçin
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...