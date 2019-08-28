Gaziantep ve Muş illeri Arasında mesleki eğitimin geliştirilmesi ve işbirliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası ile Muş ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MUŞ TSO)düzenlenen imza törenine MUŞ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, KOSGEP İl Müdürü Kenan Mergen, İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, MUŞ TSO üyeleriyle girişimciler ve mesleki alanda faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, 26 Şubat 2019 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek proje için adım atıldığını ifade etti. Başkan Koç, "TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün imza törenini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, ’Hem eğitim sistemi hem de iş dünyamız için tarihi bir gün’ olarak değerlendirirken, ’Yıllardır dile getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz’ diyerek konunun önemine değinmiştir" dedi.

"Bugün biz de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türkiye geneli için yaptığı protokolün gereğini, yerelde yerine getirerek illerimizin gelişimine katkı sunacağız" diyen Koç, "Bu protokol ile Doğu ve Güneydoğu’da bulunan 23 il içinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Muş ve Gaziantep illerinin mesleki eğitiminin geliştirilmesi ve işbirliği protokolü ile Muş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Gaziantep iline gönderilecek öğrenci stajları ve meslek lisesi öğretmeni eğitimlerine, maddi destek sunacak ve Gaziantep iş piyasasını yakından takip etme imkanı elde etmiş olacağız. Mesleki eğitim ve sanayi işbirliğinin geliştirilerek, kaliteli ara eleman yetiştirilmesi konusunda, ülkemizde uzun yıllardır hayal edilen bir çalışmanın, bugün Muş ve Gaziantep illeri arasında gerçekleştiriliyor olması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, konuşmasında doğru ve çağın gereklerine uygun eğitimin önemine dikkati çekerek, "Bugüne kadar maalesef bilgiye dayalı eğitimi önceledik ve uygulamayı geri planda bıraktık. Hızla eğitim sistemimizi pratiğe uygun hale getirmeliyiz ki, son dönemde mesleki eğitime yönelik güzel adımlar atılıyor. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında robot teknolojileri ile birlikte, yaşamın her alanında büyük bir değişim yaşıyoruz. Endüstri 4.0 adı verilen bir dönemin içindeyiz ve Endüstri 5.0’a ülke olarak hazır olmak zorundayız. Bunu da genç beyinleri doğru yönlendirerek ve doğru eğiterek başarabiliriz. Biz de GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde yapay zeka üretimlere adapte olacak, robot teknolojilerini bilen ve çağın gereklerine uygun eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2017 yılında mesleki eğitimlere başladığımız merkezimizde bugüne kadar 5 bin kişiye eğitim verdik ve inşallah bugün gerçekleştirdiğimiz protokol ile de Muş ilimizle de eğitim alanında önemli paylaşımlarda bulunacak, kendilerine destek olacağız. Yapmış olduğumuz protokolün her iki ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de, programı tarihi bir gün olarak niteledi. Emin Engin, "Bizler bu gün burada tarihi bir gün yaşamaktayız. Çünkü Türkiye de önem arz eden ve ilk önceliklerden olan, MEB 2023 Eğitim Vizyonunu sahiplenmeyi Muş ilinden başlatmaktayız. Temmuz 2019’dan şimdiye kadar yaklaşık 2 aylık bir çalışmamızın bugün semeresini almaktayız. Bu protokolü 2019-2023 Stratejik Planımızın bir parçası olarak görmekteyiz. Bu protokol meslek öğretmenlerimizin yeni teknoloji makine ve teçhizatların kullanılması ile ilgili ihtiyaçlarından ve taleplerinden doğmuştur. Bu talepleri karşılamak için ekiplerimiz çalışmaya başlamış ve hedefimizi karşılayabilecek ilin ancak Gaziantep ili olacağına karar verilmiştir. Daha sonra Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gaziantep Sanayi Odası ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ve resmi prosedürler karşılık bulmuş ve bu işbirliği protokolü Muş Milli Eğitim ve Gaziantep Milli Eğitim heyetleri ile hazırlanmıştır. Protokolümüz bugün bu güzide ekibin huzurunda imzalanarak 3 yıl boyunca uygulanacaktır. Bu çalışmaları yürütmek üzere protokole istinaden Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, Mesleki Eğitimi Geliştirme Birimi (MUŞ MEGEB) kurarak hizmet vereceğiz. İddialıyız, çünkü Doğu ve Güneydoğu’da 23 ilde ilk defa böyle bir protokol hayata geçiriliyor. Protokolümüzün hayata geçmesi ile Muş ve Gaziantep illeri arası gelişen çalışma ruhu Türkiye’nin diğer illerine de örnek olacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar’da, ülkemizde mesleki eğitimin en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Mesleki eğitimi geliştirmek düşüncesiyle buradayız. Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi aranan eleman yetiştirmekteki sıkıntımız. Bizler yetiştirdiğimiz öğrencilerin istihdamından sıkıntılıyız. Sektör ise yetiştirdiğimiz elemanların mesleklerinde yeteri kadar eğitim almadıklarından sıkıntılı. İşte biz bu aşamada devreye girip sektörle işbirliği yapacağız. Aynı zamanda kendi mesleğinde, kendi alanında öğrencilerin yeterliliklerini ölçerek, onların yetenekli oldukları alanlarda eğitim görmelerini sağlayacağız. Sizlere bu desteği vermek için buradayız. Her şey gençlerimiz için, çocuklarımızın bu konuda güzel bir eğitim alıp iyi bir yerlere gelmelerini sağlamak için" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MUŞ TSO, GSO, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Muş ve Gaziantep İlleri Arası Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve İşbirliği Protokolü imzalandı.