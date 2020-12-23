  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:01:54 -
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 233 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 2 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 323 kişiye de idari para cezası kesti.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 kişiye ise 18 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 520 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 4 araca işlem yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
OLAY TV ‘olay’ oldu! ‘Şimdi toplantıdayım’
Medya

OLAY TV ‘olay’ oldu! ‘Şimdi toplantıdayım’

CHP’nin himayesinde olacağı konuşularak yayın hayatına başlayan OLAY TV’nin Cavit Çağlar, gündeme bomba gibi düşen iddiayla ilgili kaçamak c..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay