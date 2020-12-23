Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 581 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 233 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 2 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 323 kişiye de idari para cezası kesti.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 kişiye ise 18 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 520 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 4 araca işlem yaptı.