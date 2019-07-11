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Gaziantep ve iş dünyasına moral veren başarı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırmasında Gaziantepli firmaların ağırlıklı yer almasının Gaziantep sanayicilerine önemli bir moral verdiğini ifade ederek, listeye giren firmaları kutladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:02
Gaziantep ve iş dünyasına moral veren başarı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırmasında Gaziantepli firmaların ağırlıklı yer almasının Gaziantep sanayicilerine önemli bir moral verdiğini ifade ederek, listeye giren firmaları kutladı.


İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması” ile ilgili yayınlanan listenin Gaziantepli firmalar tarafından gurur duyulacak bir tablo oluşturduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırma sonuçlarında 24 firmamız ilk 500’e girerken bugün açıklanan ikinci beş yüz firma arasına Gaziantep’ten 33 firma girmiş ve sanayicilerimiz adına önemli bir gurur tablosu oluşturulmuştur. Büyük özveriler içerisinde çalışmalarını yürüterek üretimden istihdama kadar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Gaziantepli sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor, bu sürecin daha hızlı ve kolay atlatılabilmesi için güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmamız, bunun içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız, sorunlarımıza acil çözümler üreterek rotamızı en fazla üreten, en fazla istihdam sağlayan, en fazla ihracat gerçekleştirenlerle aynı yöne çevirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda en büyük ilk bin sanayi kuruluşu arasında Gaziantep’ten toplam 57 firma yer alarak ortaya konan yüksek performansın gurur tablosu haline döşünü sağlamışlardır. Bütün firmalarımızı, yönetim kurulu başkanlarını ve başarıya ortak imza atan çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:02
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