Gaziantep Ticaret Borsası Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 100,00 100,00 Antep fıstığı içi (meverdi) Kg 110,00 110,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 57,00 62,00 Antep fıstığı (boz kavlak) Kg 50,00 50,00 Antep fıstığı içi (boz sualtı ) Kg 24,00 24,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 40,00 40,00 Kırmızı mercimek (iç) Kg 4,05 5,00 Buğday (aşurelik) Kg 1,99 2,80 Bulgur (köftelik) Kg 2,70 3,10 Bulgur (pilavlık) Kg 3,10 3,10 İrmik (paketli) Kg 2,80 3,07 Pirinç (dökme) Kg 4,42 4,42 Pirinç (baldo) Kg 4,73 5,26





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