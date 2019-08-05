Gaziantep Ticaret Borsası
Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan işlem gördü05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:59
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|110,00
|110,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (boz sualtı )
|Kg
|24,00
|24,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|40,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,05
|5,00
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|1,99
|2,80
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,70
|3,10
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|3,10
|3,10
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,80
|3,07
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,42
|4,42
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,73
|5,26
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