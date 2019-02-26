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Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25-88,00 liradan işlem gördü

26 Şubat 2019 Salı 14:18
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,2031,20
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,0035,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg82,2588,00
Zeytinyağı (ham) Kg10,2510,25
Dana eti (karkas)Kg27,0027,10
Nohut (naturel)Kg2,002,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,593,59
Yeşil mercimek Kg4,504,50
Pirinç (dökme) Kg3,813,81
Pirinç (baldo) Kg4,205,10
Bulgur (köftelik)Kg2,132,13
Bulgur (pilavlık)Kg2,282,31
Arpa Kg1,141,14
Mısır Kg1,131,14
Kepek (bulgur)Kg0,740,74
Buğday Kg1,201,56

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:18
  1. Antep fıstığı
  2. dana eti
  3. Gaziantep
  4. GTB

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