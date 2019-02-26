Gaziantep Ticaret Borsası Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25-88,00 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 31,20 31,20 Antep fıstığı (kavlak) Kg 35,00 35,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 82,25 88,00 Zeytinyağı (ham) Kg 10,25 10,25 Dana eti (karkas) Kg 27,00 27,10 Nohut (naturel) Kg 2,00 2,00 Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,59 3,59 Yeşil mercimek Kg 4,50 4,50 Pirinç (dökme) Kg 3,81 3,81 Pirinç (baldo) Kg 4,20 5,10 Bulgur (köftelik) Kg 2,13 2,13 Bulgur (pilavlık) Kg 2,28 2,31 Arpa Kg 1,14 1,14 Mısır Kg 1,13 1,14 Kepek (bulgur) Kg 0,74 0,74 Buğday Kg 1,20 1,56





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