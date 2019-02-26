Gaziantep Ticaret Borsası
Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25-88,00 liradan işlem gördü26 Şubat 2019 Salı 14:18
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|31,20
|31,20
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|82,25
|88,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,25
|10,25
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,10
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,59
|3,59
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,50
|4,50
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,81
|3,81
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,20
|5,10
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,13
|2,13
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,28
|2,31
|Arpa
|Kg
|1,14
|1,14
|Mısır
|Kg
|1,13
|1,14
|Kepek (bulgur)
|Kg
|0,74
|0,74
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,56
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