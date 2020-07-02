Gaziantep Ticaret Borsası
Dana karkasın kilogramı 35-36 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,84
|1,97
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,57
|1,72
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,90
|5,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,40
|Koyun erkek (canlı)
|Kg
|22,50
|23,00
|Koyun dişi (canlı)
|Kg
|16,00
|17,00
|Dana (karkas)
|Kg
|35,00
|36,00