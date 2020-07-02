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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Dana karkasın kilogramı 35-36 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:27:02 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,841,97
Ekmeklik buğdayKg1,571,72
Kırmızı kabuklu mercimekKg4,905,00
Nohut (naturel)Kg3,003,40
Koyun erkek (canlı)Kg22,5023,00
Koyun dişi (canlı)Kg16,0017,00
Dana (karkas) Kg35,0036,00

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