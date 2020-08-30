  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep sıcaklarla kavruluyor
Aktüel

Gaziantep sıcaklarla kavruluyor

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde hissedildiği Gaziantep'te valilik, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, öğle saatlerinde gereken tedbiri almalarını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:27:57 -
Gaziantep sıcaklarla kavruluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen haftalarda hava sıcaklıklarının azaldığı Gaziantep'te, dereceler yeniden yükselmeye başladı.

Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği bildirildi.

Gaziantep Valiliği de vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği aktarılan uyarıda, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, sıcaklıkla birlikte vatandaşlar, park ve bahçelerin yanı sıra camilerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, İslahiye'de park içerisinde ağaçları sulayan hortumla serinlemeye çalışırken Nurdağı'ndaki Sakçagözü Şelalesi, sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı