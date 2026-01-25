Gaziantep Şehir Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi Hizmete Açıldı

Türkiye genelinde her ilde bulunmayan ve özellikli hizmetler arasında yer alan servis, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, hastane yönetimi ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“Bölgemizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu”

Açılışta konuşan Klinik Sorumlu Hekimleri, servisin bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bölgemizde yer alan nadir servislerden biriyiz. Artık bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılar duruma geldik. Diğer hastanelere kıyasla daha farklı ve daha donanımlı bir yapıya sahip olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise çocuk psikiyatrisi servislerinin ülke genelinde sınırlı sayıda olduğunu vurgulayarak, “Türkiye çapında her ilde bulunmayan, özellikli bir servisi hizmete aldık. Çocuk psikiyatrisi alanında her türlü hastayı yatırabilecek donanıma sahibiz. Bölge halkına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Nitelikli sağlık hizmetlerinin sayısını artırıyoruz”

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de Gaziantep’te nitelikli sağlık hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirtti. Şahin, “Bugün her yerde bulunmayacak, bölgenin ihtiyacını karşılayacak nitelikli bir birimin açılışı için buradayız. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisimiz; bipolar bozukluk, otizm spektrum bozuklukları gibi alanlarda hizmet verecek güçlü bir ekibe sahip. Bu hizmeti halkımıza ve bölgemize en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu servis sadece Gaziantep’e değil tüm bölgeye hizmet edecek”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep’te sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Son yıllarda yatak kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirten Çeber, “Gaziantep’te sağlık hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. Sadece son iki yılda yatak kapasitemizi 2 bin 500’ün üzerinde artırdık. Yeni hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri açtık. Çok yakın zamanda yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi ve 25 Aralık Devlet Hastanemizi açacağız” şeklinde konuştu.

Özellikli birimlere ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Vali Çeber, “Bu klinik sadece Gaziantep’e değil, çevre illere ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet edecek. Gençlerimizin sağlıklı bir psikolojiyle hayata hazırlanması için bu tür uzman kliniklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bölgede nadir bulunan bir hizmet

Vali Çeber ayrıca Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde 100 yataklı kapalı psikiyatri hastanesinin de hizmete açıldığını hatırlatarak, “Her ilde bulunmayan bu hizmetlerle bölgemizin sağlık yükünü hafifletiyoruz. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisimizin de hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.