Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in işlek noktalarında polis ekipleri denetim yaptı. Sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.

- Adıyaman

Adıyaman'ın işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamanın başlamasıyla yaşanan sessizlik, sabah saatlerinde de devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz ve Sıratut caddeleriyle Atatürk Bulvarı'nda kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

- Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Emniyet ekipleri, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Belediyenin temizlik görevlileri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Kilis'te çiftçiler ve üreticiler, kısıtlama süresince ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretime devam etti.

Demirışık köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Deliçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutup üretime devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulamalarının tarım işçileri için esnetildiğini belirten Deliçay, "Çiftçimiz ürünlerini toplamak için devletimiz bu kısıtlamadan muaf tuttu. İnsanlar aldıkları ÇKS belgeleriyle gelip zeytinlerini topluyor." dedi.

Kent merkezinde geleneksel yöntemlerle sabun üreten Mehmet Keçik de talepleri karşılamak için yoğun mesai yaptıklarını ifade etti.

Salgına karşı alınan tedbirler dolayısıyla sabuna ilginin arttığını ve birçok çeşit sabun ürettiğini anlatan Keçik, "Gelecek nesillerde de inşallah bu sabun üretimimiz devam eder. Üretmek her şeyden önce geliyor. Tüketiyoruz, üretirsek hem devletimiz hem milletimiz için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Devletimizden Allah razı olsun bize bu imkanı sağlıyor. Biz burada kendi çapımızda sabun imalatı yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında yetkililer üretime devam edin biz yanınızdayız dedi. Biz de devletimize ve milletimize destek olmak için bu süreçte üretime devam ediyoruz. Durmak yok." diye konuştu.

- Malatya

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin istisnai kişi belgelerini kontrol etti.

Öte yandan jandarma ekipleri durdurdukları araçların lastik derinliğini ölçerek kış lastiği denetimi de yaptı.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini de denetledi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlama ile cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere, Rabia, Topçu meydanları da en sakin günlerinden birini yaşadı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik devam ediyor.

Güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte, görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

