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Aktüel Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
Aktüel

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:55:02 -
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken, zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin en önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan Bey Mahallesi'nde de sessizlik devam etti. Hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede, kimsenin olmamasını fırsat bilen belediye ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler ve güvenlik güçlerinin dışında insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

- Malatya

Malatya'da kısıtlama nedeniyle kent merkezinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde drone ile denetim yaptı. Kırsal mahallelerde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sürdürdü.

- Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor. Emniyet ekipleri, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Belediyenin temizlik görevlileri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kentin işlek Azerbaycan, ve Trabzon bulvarları ile Kıbrıs, Atatürk ve Demokrasi meydanları boşaldı. Polis ekipleri denetimleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

- Adıyaman

Adıyaman'ın işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamanın başlamasıyla yaşanan sessizlik, sabah saatlerinde de devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz ve Sıratut caddeleriyle Atatürk Bulvarı'nda kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

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