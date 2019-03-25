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Gaziantep Polisgücü, Osmaniye’ye şans tanımadı 4-0

Türkiye Hokey Federasyonunun Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Açık Alan Süper Ligi birinci etabında liderlik koltuğuna oturan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı bu gün karşılaştığı rakibi Osmaniye Hokey Kulübü takımını 4-0’lık skorla yenerek ligdeki puanını 18’e yükseltti.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:33
Gaziantep Polisgücü, Osmaniye’ye şans tanımadı 4-0

Türkiye Hokey Federasyonunun Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Açık Alan Süper Ligi birinci etabında liderlik koltuğuna oturan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı bu gün karşılaştığı rakibi Osmaniye Hokey Kulübü takımını 4-0’lık skorla yenerek ligdeki puanını 18’e yükseltti. Namağlup unvanla ligdeki liderliğini sürdüren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı birinci etabın son maçını yarın Bolu Belediye Spor Hokey Takımıyla yapacak.


Türkiye’nin hokeyde ki efsane takımı Gaziantep Polisgücü Hokey takımı THF 2018-2019 sezonu açık alan erkekler Süper Liginde namağlup unvanla şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürürken bu gün karşılaştığı Osmaniye Hokey Kulübü takımını 4-0’lık skorla yenerek puanını 18’e yükseltti. Birinci etabı lider olarak tamamlanması kesinleşen Gaziantep Polisgücü’nün asıl hedefinin Haziran ayında Alanya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, “Süper Ligin ilk etabını lider olarak tamamlıyoruz. Yarın ligdeki son maçımızı Bolu Belediye Sporla yapacağız. Süper ligde gösterdikleri üstün performanstan dolayı sporcularımıza ve teknik adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim gerek kadınlar gerekse erkeklerde ki en büyük hedefimiz haziran ayında Alanya ve Ukrayna’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırmaktır. Bütün çabamız ve çalışmalarımız bu yöndedir. Sporcularıma inanıyor ve güveniyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:33
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