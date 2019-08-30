Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
- Gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı30 Ağustos 2019 Cuma 09:56
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına ilişkin mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.
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