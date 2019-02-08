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Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 4 gözaltı

Gaziantep, İstanbul, Hatay, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda,305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı.

08 Şubat 2019 Cuma 20:39
Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 4 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na bağlı ekipler, ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını, değiştirerek satmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını İstanbul başta olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiği, sonra da bu araçları farklı illerde sattığı tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 4 çete üyesinin adresine ulaştı. Polis Gaziantep, İstanbul, Hatay, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere ise el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgulanmalarının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:39
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Gaziantep
  5. Antalya
  6. hırsızlık operasyonu
  7. oto hırsızları

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