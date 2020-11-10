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Aktüel Gaziantep merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Aktüel

Gaziantep merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:49:20 -
Gaziantep merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla kentte elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

H.Ç'yi gözaltına alan ve soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adıyaman ve Osmaniye'de de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçirildi.

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