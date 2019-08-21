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Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut kura sonuçları son dakika isim listesi sorgula

TOKİ’nin Gaziantep Kuzeyşehir'de inşa edeceği 2+1 nitelikli 1.252 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut kura sonuçları son dakika isim listesine ilişkin detaylar.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:12
Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut kura sonuçları son dakika isim listesi sorgula

TOKİ’nin Gaziantep Kuzeyşehir'de inşa edeceği 2+1 nitelikli 1.252 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut kura sonuçları son dakika isim listesine ilişkin detaylar.

Toplam 2 bin 217 adet dairenin yer verildiği Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 5. etap Toki Evleri sosyal konut projesinde bulunan konutların hak sahibi belirleme kurası 21 Ağustos ve 22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Çarşamba ve Perşembe günü Gaziantep’te Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda (Şahinbey, Gaziantep) Saat: 11:00’da noter huzurunda yapıldı.

Kura Çekilişi yapıldıktan sonra Gaziantep Kuzeyşehir 5. etap Toki kura sonuçları belli olacak. Gaziantep Kuzeyşehir 5. etap Toki kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura listesi Toki’nin web sitesinden yayınlanmaktadır. Kura sonuçlarını web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenmek mümkün olmaktadır. Kuzeyşehir’deki Toplu konut projesinde yer alan konutlar 2+1 tipinde ve 3+1 tipinde olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. 50 bin sosyal konut projesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan toplu konut projesindeki dairelerin 1.252 tanesi 2+1 tipinde, 965 tanesi ise 3+1 tipinde tasarlandı. Projede yer alan 2+1 dairelerin büyüklükleri 91,94 metrekare ile 116,31 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerin büyüklükleri ise 124,31 metrekare ile 145,78 metrekare arasında değişiyor. 2+1 dairelere 3 bin 604 adet başvuru, adet başvuru yapılırken 3+1 dairelere ise 2 bin 573 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir konut kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:12
  1. toki kura sonuçları
  2. TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları

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