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Gaziantep Kolej Vakfı’nda oryantasyon eğitimi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 56.

06 Eylül 2019 Cuma 14:07
Gaziantep Kolej Vakfı’nda oryantasyon eğitimi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 56. kez kapılarını öğrencilerine açtı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlen oryantasyon eğitimi kapsamında öğrencilere okulların bölümleri ve birimleri tanıtılırken düzenlenen çeşitli etkinlikler de dikkat çekti.


Anadolu’nun eğitim çınarı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl 56. kez kapılarını eğitim için açıyor. Oryantasyon eğitimi kapsamında minik öğrencilerin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez birinci sınıfta eğitim öğretim görecek olan öğrencileri kapsayan oryantasyon etkinlikleri büyük ilgi gördü.


Öğrencilerin büyük bir heyecanla okullarına geldiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimize ilk eğitim günlerini özel olarak geçirmelerini sağladık. Etkinlikler kapsamında öğrenciler öğretmenleriyle tanışırken okuyacakları sınıfları, okullarımızın ortak kullanım alanları ve eğitimle ilgili bütün bölümlerini yakından tanıma şansı yakaladı. 56 yıldır Türkiye’nin eğitim alanında gelişmesi ve kalkınmasına destek veren kurumlarımız bu yıl da eğitim adına önemli başarılara imza atmak için bütün hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl okula başlayan bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim yaşamı diliyoruz. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da 2019-2020 eğitim öğretim yılına bütün kademeleriyle başlayacak olup en iyi koşullarda öğrencilerimizi yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.



Öğrenciler büyük heyecan yaşadı


2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında oryantasyon eğitimi kapsamında okula gelen anaokulu öğrencileriyle ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Öğrencilere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eğitim kampüsü tanıtılırken öğrencileri kapıda bekleyen öğretmenleri öğrencilerle birlikte okul müdürleri ve diğer idarecilerle okula ait bölümleri ziyaret ederek öğrencilere kurum hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde ise Okul Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerle birlikte ilk gün hastası keserek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:07
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