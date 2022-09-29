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Ekonomi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 15:48:00 -
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Kadroya başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, Akademik Yükseltme Puan Tablosu (Detaylı), yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı flash bellek, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmekte. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmekte.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
4. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

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