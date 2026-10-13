Gaziantep ile Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen protokol kapsamında Gaziantep ile Gazze arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağının somut iş birliklerine dönüştürülmesi hedefleniyor. İki şehir arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, belediyecilik tecrübesinin paylaşılması ve çocuklarla gençlerin gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar için zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Öte yandan Gazze’nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kardeş şehir ilişkisinin taşıdığı anlamın daha da güçlendiği protokol, iki şehir halkı arasındaki bağların geleceğe taşınmasına da katkı sunacak.

KURTULMUŞ: “BU İMZA, TARİHİ AHDİMİZİN TEKRAR EDİLMESİDİR”

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep ile Gazze arasında imzalanan protokolün sembolik ve tarihi niteliğine dikkat çekti. Kurtulmuş, dayanışma ve kardeşlik ortamında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu mütevazı ama fevkalade anlamlı imza töreninde sizlerle birlikte olmaktan, bu dayanışma ve kardeşlik havasını teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gazze’nin kardeş şehri olan Gaziantep’e de ellerindeki bütün imkanlarla Gazze’ye yardım edebilmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum” dedi.

İmza töreninin tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu sembolik imza töreni aslında tarihi ahdimizin de tekrar edilmesi demektir. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı sonuçlara vesile olsun. Gazze’de yaşananlar, yalnızca yakın dönemde gerçekleşen olaylarla sınırlı değil, Gazze meselesi sadece kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiş, gözümüzün önünde gerçekleşmiş olan bir soykırımdan ibaret değildir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Filistin’in özgürlüğüne yönelik temennisini de dile getirerek, “İnşallah bu oyundan sonra başka bir oyun başlayacak. Bu perdeden sonra da inşallah başta Gazze’nin özgürleşmesi olmak üzere Filistin’in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz” diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria’da topraklarını terk etmemek için mücadele eden Filistinlileri selamlayan Kurtulmuş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Gazze’nin o kahraman, asil halkını, sadece Gazze’nin değil, Batı Şeria’nın her bir karışında vatanlarını ve topraklarını terk etmemek için ölümü göze alan kahraman Filistinli kardeşlerimizi, Filistinli büyüklerimizi, kadın, erkek, çocuk bütün Filistin halkını saygıyla, sevgiyle buradan selamlıyorum.”

ŞAHİN: “GAZZE’NİN KARDEŞLİĞİ BİZE ÇOK YAKIŞTI”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada katılımcıları Mescid-i Aksa için bir araya gelen dostlar olarak selamladı. Gazze ile kardeş şehir olmanın anlamına değinen Şahin, şunları söyledi:

“Bugün Mescid-i Aksa için bir arada olan kıymetli dostlar, çok özel bir imza için bir aradayız. Bizim çok kardeşimiz var ama Gazze’nin kardeşliği bize çok yakıştı. Yüz yıl önce ecdat ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye yola çıktığında ‘İman varsa imkan vardır’ dedi. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ dedi. Ay yıldızlı bayrağı kaleden indirtmedi. Zerdali çekirdeğine, açlığa dayandı, direndi. Direnişin sembolüdür Gazişehir, aynen Gazze gibi. Şahlanışın şehridir Gazişehir, aynen Gazze gibi. Gazişehir’in Gazze ile kardeşliği çok güzel bir bismillah olacak. Yüz yıl önce ecdat nasıl durduysa bugün Gazi’nin çocukları da aynı şekilde duruyor.”

Gazze’de hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsmail Haniye başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar bizim Şahinbey’imiz, onlar bizim Şehitkamil’imiz, onlar bizim Karayılan’larımız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte onun için buradayız.”

ABU JAİSH: “BU PROTOKOL TARİHİ İLİŞKİLERİMİZİN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİDİR”

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish, törende Filistin halkı adına teşekkürlerini ileterek protokolün iki şehir arasındaki ilişkiler açısından önemine dikkat çekti:

“Filistinliler adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün Filistin kentiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imza töreninde aranızda bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu protokol, tarihi ilişkilerimizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir.”

Protokolün gerçek bir ortaklığa dönüşeceğine inandığını belirten Abu Jaish, “Bugün imzalayacağımız bu protokolün gerçek bir ortaklık haline geleceğinden eminim. İki şehrin çocuklarının ve gençlerinin gelişeceği bir ortam hazırlayacağının temelini oluşturduğunu görüyoruz” dedi.

Protokolün gelecekte kurulacak iş birliklerine katkı sunacağını ifade eden Abu Jaish, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız bu protokol, bizim gelecekte inşa edeceğimiz şehrin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sonuç olarak bu protokolün aramızdaki stratejik iş birliğinin bir üst seviyeye taşınmasını temenni ediyorum. Gaziantep bizim için kardeş bir şehirdir, Türk halkı Filistin halkının kardeşidir. Gazze direnişine devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi.

Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Eyüp Özkeçeci, Dr. Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da yer aldı.

Program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.