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Aktüel Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 test sonucunun karıştığı iddiasına ilişkin açıklama:
Aktüel

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 test sonucunun karıştığı iddiasına ilişkin açıklama:

"Tomografi sonuçlarına göre hastaya Kovid-19 pozitif tanısı koyulması sebebiyle PCR testi sonucu negatif olsa dahi tedbiren Kovid-19 tedavisi uygulanmakta ve bu nedenle temaslı karantina süreleri devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:58:25 -
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 test sonucunun karıştığı iddiasına ilişkin açıklama:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan; bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "kente ikamet eden bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu, bu nedenle ailesinden temaslıların da karantinaya alındığı, sonrasında testlerin karıştığının anlaşıldığı ve Kovid-19 testi sonucu negatif olmasına rağmen karantinalarının kaldırılmadığı ve bir mağduriyet oluştuğu" şeklinde haberlerini yer aldığı anımsatıldı.

Haberde adı geçen kişiye kentteki özel bir hastanede muayene yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan klinik muayenede çekilen tomografi sonucuna göre Kovid-19 teşhisi koyulup ilgili ekipler tarafından yapılan filyasyon çalışmasıyla toplamda 16 temaslı kişi karantinaya alındı. Aynı muayene esnasında kişiye ayrıca Kovid-19 PCR testi de yapılmıştır. Uygulanan karantina işleminin ardından PCR testi sonuçlanmış ve test sonucunun negatif olduğu görülmüştür. Tomografi sonuçlarına göre hastaya Kovid-19 pozitif tanısı koyulması sebebiyle PCR testi sonucu negatif olsa dahi tedbiren Kovid-19 tedavisi uygulanmakta ve bu nedenle temaslı karantina süreleri devam etmektedir."

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