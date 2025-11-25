Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Kilis ile Ortak Tütün Denetimi Gerçekleştirdi

İl genelinde yapılan çalışmalara Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç.Dr. Mikail Özdemir ve İl Tütün Kontrol Birimi ekipleri sahada aktif olarak katıldı. Denetimlere ayrıca Gaziantep Tütün Denetim Ekiplerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın çapraz denetimler talimatı üzerine Kahramanmaraş ve Kilis illerinin tütün denetim birimleri de katıldı.

Saha incelemeleri sırasında işletme sahipleri ve vatandaşlara; kapalı alanlarda tütün kullanımının yasak olduğu, pasif etkilenimin ciddi solunum ve kalp-damar hastalıklarına yol açtığı hatırlatıldı. Ekipler, 4207 Sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu denetimlerin, halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir koruyucu sağlık önlemi olduğu belirtildi.

“Daha Sağlıklı Bir Gaziantep İçin Kararlıyız”

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’te vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına dumansız hava sahası uygulamalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. İller Arası Çapraz Denetimler kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların temel amacı; kapalı alanlarda tütün kullanımını önlemek, pasif etkilenimin yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve 4207 Sayılı Kanun’un uygulanmasını güçlendirmektir. Sahada yaptığımız denetimlerde hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, tespit ettiğimiz ihlallerle ilgili yasal süreci işletiyoruz. Bu denetimler, halk sağlığının korunmasına yönelik önemli bir önleyici tedbir olarak yürütülmektedir. Daha sağlıklı ve temiz bir Gaziantep için denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Tespit edilen ihlallerle ilgili gerekli idari işlemler uygulanırken, dumansız hava sahasının korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz, sağlıklı ve tütün dumanından arındırılmış bir Gaziantep için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.