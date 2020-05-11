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Spor

Gaziantep FK'de futbolcular, Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:28:57 -
Gaziantep FK'de futbolcular, Kovid-19 testinden geçti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcuları, destek ekibi ve idari personelleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı personelince, tesislerde gerçekleştirilen Kovid-19 testine karantinada bulunan futbolcu ve teknik heyet dışındaki tüm isimler tabii tutuldu.

Test sonuçlarına göre antrenman programının belli olacağı ve sonuçların kamuoyuyla da paylaşılacağı bildirildi.

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