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Spor

Gaziantep FK’da son testler negatif

Gaziantep Futbol Kulübü’nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son Covid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:43:16 -
Gaziantep FK’da son testler negatif

Gaziantep Futbol Kulübü’nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son Covid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde takıma, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza ve personellerimize geçtiğimiz gün yapılan Covid-19 testleri negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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