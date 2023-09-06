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Spor Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı
Spor

Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:36:00 -
Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

SUMUDİCA GÜNDEM OLMUŞTU

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, geçtiğimiz dönemde kulübe destek olmak için eşinden para isteyeceğini söyleyerek büyük gündem olmuştu ve daha sonar yaptığı açıklamada ise, kulübe destekte bulunmak adına eşinden para isteyeceğine ilişkin açıklamalarının ülkesinde yaygın olarak kullanılan bir şaka olduğunu belirterek, mevcut sözleşmesini tamamlamak istediğini ve sözleşme görüşmelerine de açık olduğunu bildirmişti.
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