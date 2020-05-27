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Spor

Gaziantep FK tam gaz çalışıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, iki hafta sonra başlaması beklenen lige hazır olmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:14:43 -
Gaziantep FK tam gaz çalışıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, iki hafta sonra başlaması beklenen lige hazır olmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran tarihinde başlaması ön görülen lig için antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmanlarını aksatmayan Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir çalışma yaptı. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

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