Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yla iç sahada yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.