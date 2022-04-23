Gaziantep FK-Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Göztepe maç sonucu | Süper Lig'in 34.haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep FK-Göztepe maçı kim kazandı maç sonucu?
Süper Lig'de heyecan 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Göztepe maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.