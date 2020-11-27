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Gündem Gaziantep fay hattı nereden geçiyor?
Gündem

Gaziantep fay hattı nereden geçiyor?

Gazinantep fay hattı haritası, Gazinantep deprem fay hattı, Gazinantep’te fay hattı var mı? Gazinantep fay hattı nerede? soruları Malatya Pütürge’de meydana gelen 4.6 büyüküğündeki deprem sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:55:00 -
Gaziantep fay hattı nereden geçiyor?

Türkiye bir deprem kuşağında yer almakta. Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattı ülkemizde bulunmaktadır. Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın 

Hatay deprem toplanma alanları için tıklayın

Orta derece deprem riski yüksek olan iller hangileri?

Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop, 

Samsun, Ordu, Giresun,  Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler), 

Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin. Bu illerdeki risk yukarıdaki 2 gruba göre daha düşük.

Deprem riski en yüksek iller hangileri?

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

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