Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentteki 3 camide itikaf yapacaklarını söyleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 76 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaşananlar üzerine emekliliğini istedi. Peki Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek kimdir? Cengiz Zeybek nereli?

Cengiz Zeybek kimdir?

Cengiz Zeybek, 1962 yılında Adana ilinde doğdu, İlköğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1980 yılında Polis Kolejinden, 1984 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla; Kırşehir, Rize, Edirne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerinde değişik rütbe ve birimlerde, Koruma Birim Amiri olarak Ataşe unvanıyla 3 yıl süreyle İsveç-Stokholm’da, Emniyet Genel Müdürlüğünde Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı olarak, Merkez Emniyet Müdürü olarak, Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Resmi Gazetede yayınlanan müşterek kararnamelerle; 18 Haziran 2009 tarihinde Kars İl Emniyet Müdürü, 10 Kasım 2011 tarihinde Polis Başmüfettişi, 08 Ocak 2014 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürü, 26 Ekim 2016 tarihinde Balıkesir İl Emniyet Müdürü ve 19 Eylül 2019 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Çeşitli ülkelerde görevli olarak çalışmalarda bulunmuştur. “Fuhuşla Mücadele Projesinin”, “Polisin Asayiş Suçlarıyla Mücadele Stratejisinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi (Güven Timleri) Projesinin”, “Vatandaş Polis Akademisi Projesinin” hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamıştır.