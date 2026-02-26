Gaziantep Eğitime Destek Platformu'ndan Ramazan Etkinlikleri Genelgesine tam destek

Mehmet Emin Arslan, Ramazan ayının manevi iklimini okul ortamına taşıyan düzenlemenin, milletin dini hassasiyetlerine verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Millî Eğitim Bakanlığımızın Ramazan ayının manevi atmosferini okul koridorlarına ve evlatlarımızın kalplerine taşıyan bu anlamlı adımı, değerler eğitimi açısından son derece kıymetli buluyoruz. ‘Önce ahlak ve maneviyat’ düsturuyla yetişen bir neslin, yarının güçlü Türkiye’sini inşa edeceğine inanıyoruz.”

Ramazan ayına yönelik hazırlanan etkinlik rehberinin yalnızca bir sosyal faaliyet çalışması olmadığını vurgulayan Arslan, bu düzenlemenin mukaddes değerlere bağlılık ve nesillerin ihyası açısından önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Gaziantep Eğitime Destek Platformu olarak dini ve milli değerleri eğitimin merkezine alan her çalışmanın yanında olduklarını belirten Arslan, “Evlatlarımızı medeniyet köklerimizle buluşturan bu vizyoner yaklaşım sebebiyle Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Açıklamasının sonunda Platform olarak sürecin her aşamasında destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Arslan, manevi kalkınma yolunda atılan her adımın takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.