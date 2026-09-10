Gaziantep Dülük Tüneli'nde 1 işçi öldü kusuru tespit edilen 3 kişi gözaltında

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'nde inşaatı süren Dülük Tüneli'nde 10 Eylül'de saat 11.10 sıralarında meydana gelen iş kazasında 26 yaşındaki işçi Süleyman Kaya hayatını kaybetti, 5 işçi hafif yaralandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda kusuru olduğu tespit edilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Kaza, işçiler tünelde çalışırken betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan işçilerden üçünün adı Akın Demirci, Murat Can Şimşek ve Yusuf Okuducu olarak öğrenilirken, 2 işçinin ismi öğrenilemedi.

Kazanın öğrenilmesinin ardından Başsavcılık derhal adli soruşturma başlattı; soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Başsavcılığın açıklamasında kazanın, tünel tutucu demirlerinin iskeleye düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada gözaltı kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Olay yeri inceleme çalışması yapılarak görevli bilirkişi heyeti ile birlikte yapılan tespit çalışmalarının sonucunda çıkan ön rapor üzerine, olayda kusuru olduğu tespit edilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında kazanın "Dülükbaba Tüneli"nde meydana geldiği yönünde haberler çıkması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.