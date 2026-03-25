Gaziantep Büyükşehir'den yine bir ilk! Doğum sürecine destek için ebe eşliği modeli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla "Ebe Süreklilik Bakım Modelinin Maternal ve Neonatal Klinik Sonuçlara Etkisi: Belediye Temelli Paralel Gruplu Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı proje hayata geçiriliyor. Hizmete alınacak projede, aynı ebenin gebelikten lohusalığa kadar eşlik ettiği bakım modeliyle sezaryen oranlarının düşürülmesi, doğum korkusunun azaltılması ve doğum memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Semra Akköz Çevik'in yürütücülüğünü üstlendiği projede, gebelik, doğum ve lohusalık sürecinde aynı ebenin kadına eşlik ettiği bakım modelinin sonuçları incelenecek.

"Ebe desteğiyle sağlıklı gebeler sağlıklı nesiller" sloganından hareket ederek hazırlanan projede, son yıllarda artan sezaryen oranları, doğum korkusu (tokofobi - doğuma yönelik yoğun korku), travmatik doğum deneyimleri ve doğum sonrası depresyon gibi kadın merkezli bakım ihtiyacını artıran başlıklar incelemeye alınıyor. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün süreklilik temelli ebe bakımını önerdiği ve bu modelin müdahaleli doğum oranlarını azaltabileceğine işaret ediliyor. Araştırma kapsamında, gebeliğin 16-27'nci haftaları arasında bulunan ve belediye kadın sağlığı merkezine kayıtlı 120 gebe çalışmaya dahil edilecek. Katılımcılar, 60 müdahale ve 60 kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılacak.

GEBELERE HAFTALIK 90 DAKİKA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI SUNULACAK

Müdahale grubunda yer alan gebelere, 8 hafta boyunca haftada bir gün 90 dakika süren ebe liderliğinde eğitim ve danışmanlık programı uygulanacak. Programda doğum fizyolojisi (doğumun doğal işleyişi), doğum korkusuyla baş etme, nefes ve gevşeme teknikleri, doğum pozisyonları, ağrı yönetimi, baba-partner katılımı, emzirme ve doğum sonrası psikolojik uyum başlıkları ele alınacak. Ayrıca gebelere aynı ebe tarafından doğum öncesi takip sağlanacak, doğumda eşlik edilecek ve lohusalık döneminde iki ev ziyareti gerçekleştirilecek. Katılımcılara telefonla 7 gün 24 saat ulaşılabilirlik imkanı sunulacak.

AMAÇ, MÜDAHALELİ DOĞUM ORANLARINI AZALTMAK

Çalışmanın birincil sonucu sezaryen oranı olarak belirlenirken, müdahaleli doğum oranı, preterm doğum (erken doğum), doğum süresi, doğum korkusu düzeyi, doğum memnuniyeti ve doğum sonrası depresyon ikincil sonuçlar arasında yer alıyor. Ölçümler, başlangıçta, gebeliğin 36-38'inci haftalarında ve doğum sonrası 6'ncı haftada yapılacak. Elde edilecek verilerle, belediye temelli ebe süreklilik bakım modelinin etkinliğinin ortaya konulması ve sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje çıktıları doğrultusunda toplum temelli ebe danışmanlık sisteminin güçlendirilmesi ve politika öneri raporu hazırlanması planlanıyor.

EBELİK OKUYAN ÖĞRENCİLER, GEBELERİN DOĞUM SÜRECİNE EŞLİK EDECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada "Ebelerle birlikte, sağlıklı gebeler ve sağlıklı nesiller" sloganının çok önemli bir projeyi içerisinde barındırdığımı belirterek, "Ailelerimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için anne sağlığı çok önemli, bebek sağlığı çok önemli, gebenin sağlığı çok önemli. Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. 3. sınıf öğrencilerimizden başlamak üzere her gebenin bir ebesi olacak. Aynen aile hekimi gibi düşünün ve o süreci takip edecek. Doğum sonrası 6 hafta boyunca da takip edecek" dedi.

PROGRAMA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İŞKUR'A BAŞVURACAK

İşgücü Uyum Programı (İUP) projesinin Cumhurbaşkanlığı Staj Programı'nın İŞKUR'a katıldığını hatırlatan Başkan Fatma Şahin, "İUP programına ben de katılmak istiyorum diyen 3'ncü sınıf ebe öğrencilerinin 31 Mart'a kadar İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Başvuran öğrencilerimizin içerisinde biz gebelerimizle birlikte çalışmaya başlayacağız. Biz de belediye bünyesinde bu projeyi destekleyen bir dijital yazılım hazırlayacağız. Bir takip sistemi koyacağız. Bunu talep eden öğrencilerimizle bunu talep eden gebelerimizi bir araya getirdikten sonra hocalarımız eğitime başlayacaklar. Günün sonunda ebesiyle, gebesiyle, çocuğuyla huzurlu bir neslin devamı olacak" diye konuştu.