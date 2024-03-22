Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Akit TV'de

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Ben özel sektörden geliyorum. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü vardır. Siyaset dürüstlüktür diye biz de o misyonu belirledik. Özgüven Cumhurbaşkanımızın bu memlekete getirdiği en büyük şeydir.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan: Size soruları hazıralarken, bir başarı hikayesi gördüm. 3 dönem milletvekilliği bakanlık ve Gaziantep Belediye Başkanlığı görüyorum. Gaziantep'te Celal Doğan'dan sonra bir kadın değil de aynı profilde birini bekliyorsunuz. Ama siz ortaya çıktınız ve defalarca başkanlık seçimlerini kazandınız. Başarılarınız başkanlıktan sonra bile devam etti. OECD başarısı da büyük bir olay. Başarıyı izah ettiniz. Şehrin röntgenini çektiğinizde Gaziantep'te ne eksikti ve siz bununla ilgili neler yaptınız?

Şahin: Ben Asım beyden bayrağı aldım. Gaziantep'te ilk gittiğime bir şey vardı. Belediye Başkanlığı hayata dokunmakla ilgili bir şey, olağanüstü bir insan yapımız var. Ben ilk olarak ölçümleme yaptım. Şehrin emarını çektim. Bunu nasıl yapacağımızı planladık. Vatandaşın yaşamına dokunmadığın zaman temenni oluyor. Suriye krizi çıktı arkadaşlara mazeret üretilmemesi gerektiğini söyledim. Şehir planına baktım kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Ulaşımda bile karbondioksit salınımını azaltmak için çalışma bile yaptık. Birçok ülkede araştırma yaptık yeşil enerji ile ilgili Karsan firmasına gittim. Biz buna hazır olmak istiyoruz dedim. Geçen haftalarda KARSAN'dan otobüslerimizi aldık. İlk bize geldi. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir şey vardır. Söz namustur diye biz yapamadığımız hiçbir sözü vermedik. Güven ilişkisi her şeyin başıdır. Deprem olmasıydı metro işini de halletmiş olacaktık ama tüm kaynakları depreme ayırdık.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınız oldu. Dezavantajlı kesimlerin rahata erdiği bir dönem gördük. Sosyal politikaların öne çıktığı görülüyor. Antep'te yaptıklarınız hakkında geleceğe ilişkin bir bilgi almak istiyoruz?

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Şahin: Ben göreve geldiğim zaman engellilerin adı yoktu. Yaptığımız engelsiz yaşam merkezini gördünüz mü? Orada GATA'dan daha iyi bir havuz var. Biz 4 ana başlıkta engelliler için çalışıyoruz. Bir engelli bana toplu taşıma ile tek başına gelebildiğini açıklayınca çok sevindim. Depremde o kadar çok engellimiz vak ki biz bir protez merkezi bile açtık. İnsanlarımız parası olsa bile nereye protez bacak yaptıracaklarını bilmiyorlardı. Biz hepsinin tedavisi ile ilgilendik. Türkiye yüzyılı belediyeciliği de budur.

Ekrem Kızıltaş: Toplumun bu saydığınız hizmetlerden haberi olmadığını düşünüyorum. Bunun için ne dersiniz?

Fatma Şahin: Güzel işleri büyütmemiz lazım. Kötü bir tek bir şey olunca köpürtülüyor bunu aşmamız lazım.

Ekrem Kızıltaş: Gaziantep'te su sorunu var diye biliyorum. Bu konuda yaptıklarınızı açıklar mısınız?

Fatma Şahin: Maliye Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza su sorununu çözmek için gittim onlar da ellerinden geleni yaptı. Biz de su sorununu dağları aşarak çözdük. Çeşme yapanlar benden ve bizim yaptıklarımızdan daha büyük övgü alamıyoruz.

İnsanoğlunu dinlendiren yeşil ve sudur. 650 dönüm Dünya Bankası ile anlaşma yaptık ve bunu hibe olarak aldık. Eskiden arıtma deyince insanlar burnunu tutardı. Şimdi mavi ve yeşili birleştirdik. Bütün insanlarımız burayı ziyaret için akın edecek.

Alan: Şiddetli bir deprem yaşadık 11 ili vurdu. Gaziantep bundan nasıl etkilendi?

Şahin: Küçük bir kıyamet yaşadık. Biz Davut valiyle AFAD'da hemen buluştuk. Nur dağında yapı stokunun yüzde 80'ini yok oldu. Biz olay yerine gittik. Biz bakanlarımıza yolda hemen gelin dedim. Ben Nur Dağı'nı açmazsam ne Hatay'a ne de Kahramanmaraş'a yardım ulaşacak. Biz ne yapıp ettik ekibi topladık. Biz sabah ezanı okunurken yol açıldı diyerek Çevre Bakanımıza durumu bildirdik. Devletin bütün gücü yanımızdaydı. Sabahlara kadar battaniye dağıttık. Ekmek bulunamıyordu. Hepsini temin ettik. Biz deprem sonrası kalkınma daire başkanlığı kurduk. Nur Dağı beldesinde 100 bin kişi yaşıyordu. Biz hızlı bir şekilde ayağa kalktık çünkü biz daha önceden buna çalışmıştık. Yeni Nur Dağı nasıl kurulacak? Bunun alt yapısını hazırladık. Her zorlukta bir kolaylık var. Yeni Nur Dağ ve Eski Nur Dağı nasıl birleştireceğimizi planladık. 6 Şubat unutulmayacak. Nur Dağı'nda 10 dönümlük bir yeri kapattık. Burada deprem simülasyonu hazırladık.