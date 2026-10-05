Gaziantep Büyükşehir 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenledi

Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda çocuklara hayvan sevgisi, hayvanların yaşam hakkı ve onlara karşı sorumluluklar hakkında bilgiler verildi. Çocuklara hayvanları beslemeleri için mama dağıtıldı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, Carnaval Pet Food Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Kömürcü, hayvan severler, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

UĞUR: TÜM TÜRKİYE, TÜM DÜNYA BİZİ ÖRNEK ALIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur programda yaptığı konuşmada doğanın sadece insanların değil tüm canlıların doğası olduğunu belirterek, “O sebepten dolayı hem doğamıza sahip çıkıp sadece hayvanları koruma değil onlarla beraber, bu doğanın parçası oldukları bilincine varıp onlarla beraber yaşamamız gerekiyor. Bu farkındalığı sadece bugün değil, 365 gün yapmamız gerekiyor. Tüm iş birlikçilerimizle Türkiye'nin değil dünyanın en güzel korunaklarını, barınaklarını hayvanlar için yaptığımızın farkındayız. Tüm Türkiye, tüm dünya bizi örnek alıyor, gelip barınaklarımızı geziyor. Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden birine sahip olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sokakta nerede yaralanan, nerede kaza geçiren bir hayvan varsa vatandaşların ilk aradıkları yer Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvanat Bahçesi. Onlar için özel hastanelerimiz, tedavi merkezlerimiz var” açıklamasında bulundu.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın mahsur kalan canlıları kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirten Başkan Halil Uğur, ağaçtan kedi kurtarma esnasında yaralanan personele teşekkür etti.

Konuşmasının devamında ise doğadaki tüm canlılara, tüm olaylara müdahale eden İtfaiye personellerine teşekkür ederek, “Umut ediyoruz ki bugünden sonra tüm canlılarımıza sahip çıkalım. Sokakta kedi, köpek kalmasın. Onları sahiplenelim. Evimize alamıyorsak bahçemizde veya sokakta Büyükşehir Belediyesi'nin de yapmış olduğu besleme noktalarına destek olalım” diye konuştu.

ÖZSÖYLER: “TÜRKİYE’DE ÖRNEK PROJE OLAN DOĞAL YAŞAM ALANINI DİZAYN ETTİK”

Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler programda yaptığı konuşmada, 4 Ekim Hayvanlar Günü’nün sadece yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam haklarına sahip olduğunu hatırlatmak açısından önemine vurgu yaparak, “Hayvanlar sadece doğanın bir parçası değildir. Aynı zamanda hayatımızın vazgeçilmez dostlarıdır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep'in 780 mahallesi, 9 ilçesinde bulunan bütün yaralı, hasta, kedi, köpek, kuş ve doğal yaşam alanlarında bulunan bütün hayvanlarını tedavi ve bakımlarını üstlenmiş bulunmaktayız. Bunları hayvan bakım merkezlerimize ve hayvan hastanelerimize getirerek burada tedavilerini yapıyoruz. Sağlıklarına kavuşanları tekrar doğaya bırakıyoruz. Türkiye’de bir ilk ve örnek proje olarak, içerisinde hayvanların her türlü ihtiyacını karşılayacak serinleme havuzları, beslenme olanakları ve yaşam alanlarının bulunduğu 100 bin metrekarelik doğal yaşam alanını dizayn etmiş bulunmaktayız. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerimi borç bilirim” ifadelerini kullandı.

PERİ: SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇOK ÖNCEDEN ÇALIŞMA BAŞLATAN BAŞKAN FATMA ŞAHİN’E TEŞEKKÜR EDERİM

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri açılış konuşmasında, çocuklara veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının yanı sıra çocuklarında hayvanların refah içinde yaşamasını nasıl destekleyeceğini anlatarak, “Öğretmenlerimize bu bilinci yaşatmak adına bugün buraya çocuklarımızla beraber geldikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları sorununu çözmek için çok daha önceden başladığı ve bizi şehir olarak bu konuda rahatlattığı için Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Tüm canlıların yaşamına saygı duyulduğu bir dünya dileğiyle” diye konuştu.

Carnaval Pet Food Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Kömürcü yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesine hayvanlara sahip çıktığı için teşekkür ederek, “Gaziantep sadece bir gastronomi şehri değil hayvan sever bir şehir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekildi. Protokol çocuklarla birlikte bakım evindeki hayvanları ziyaret etti.