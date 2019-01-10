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Gaziantep Basketbol'da başkanlığa Cengiz Şimşek getirildi

10 Ocak 2019 Perşembe 11:35
Gaziantep Basketbol'da başkanlığa Cengiz Şimşek getirildi


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da kulüp başkanlığına Cengiz Şimşek getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gaziantep ekibinin yaklaşık 2 sezondur başkanlık görevini yürüten Deniz Köken, AK Parti'den İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı gösterilmesinin ardından kulüpteki görevinden istifa etti.

Bu süreçte başkan yardımcısı Cengiz Şimşek'in vekaleten yürüttüğü kulüp başkanlığı görevi için yeni oluşuma giden kırmızı-siyahlı yönetim, Vali Davut Gül başkanlığında bir araya geldi. Yönetim kurulunun yaptığı oylamayla kulüp başkanlığına Cengiz Şimşek seçildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:35
  1. Basketbol
  2. Cengiz Şimşek
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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