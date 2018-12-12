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Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncu üç hafta yok

Bahçeşehir Koleji maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Vasiliauskas ile Can Uğur Öğüt 3 hafta takımdan uzak kalacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncu üç hafta yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un oyuncuları Sarunas Vasiliauskas ile takım kaptanı Can Uğur Öğüt'ün sakatlıkları nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecekleri bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynanan maçta Vasiliauskas ile Öğüt'ün girdikleri pozisyonlarda sakatlanarak maça devam edemedikleri hatırlatıldı.

Vasiliauskas'ın üst adalesinde darbe sonucu ezilme ve ödem oluştuğu, Öğüt'ün de sol alt baldırında meydana gelen lif yırtılması nedeniyle üç hafta takımla çalışmalara katılamayacakları belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
  1. Basketbol
  2. Can Uğur Öğüt
  3. Gaziantep Basketbol
  4. sakatlık
  5. Sarünas Vasiliaiskas
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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