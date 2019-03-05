Gaziantep Basketbol oyundan memnun - Başantrenör Nenad Markovic:- "Maçlardaki iyi oyun süremizi artırıp lige devam etmek istiyoruz"



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçlardaki iyi oyun sürelerini artırıp, lige devam etmek istediklerini söyledi. Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında Türk Telekom'a karşı oynadıkları güzel oyunla karşılaşmayı 85-79 galip bitirdiklerini hatırlattı. Türk Telekom'a karşı maçın genelinde iyi performans sergilediklerini ifade eden Markovic, "Maçlardaki iyi oyun süremizi artırıp lige devam etmek istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. İç saha maçlarında taraftarın takıma iyi bir motivasyon sağladığını anlatan Markovic, taraftara teşekkür ederek her maçta seyirci gücünü hissetmeyi arzuladıklarını belirtti. Markovic, bu hafta deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a karşı oynayacaklarını anımsatarak, iyi oyunla galibiyet sayılarını artırmak istediklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.