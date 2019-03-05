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Gaziantep Basketbol oyundan memnun

- Başantrenör Nenad Markovic:- "Maçlardaki iyi oyun süremizi artırıp lige devam etmek istiyoruz"

05 Mart 2019 Salı 13:22
Gaziantep Basketbol oyundan memnun


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçlardaki iyi oyun sürelerini artırıp, lige devam etmek istediklerini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında Türk Telekom'a karşı oynadıkları güzel oyunla karşılaşmayı 85-79 galip bitirdiklerini hatırlattı.

Türk Telekom'a karşı maçın genelinde iyi performans sergilediklerini ifade eden Markovic, "Maçlardaki iyi oyun süremizi artırıp lige devam etmek istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

İç saha maçlarında taraftarın takıma iyi bir motivasyon sağladığını anlatan Markovic, taraftara teşekkür ederek her maçta seyirci gücünü hissetmeyi arzuladıklarını belirtti.

Markovic, bu hafta deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a karşı oynayacaklarını anımsatarak, iyi oyunla galibiyet sayılarını artırmak istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:22
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