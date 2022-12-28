Gazı yazacaktım! Özlem Zengin dur dedi, engelledi

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Partili milletvekili Özlem Zengin'in Meclis'e verdiği önergenin doğalgaz gündeminin önüne geçtiğini belirtti.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun “Gaz”ı yazacaktım, Özlem Zengin “Dur” dedi, engelledi!" başlıklı yazısı:

Karadeniz’de 2.5 yıl önce bulunan doğalgaz rezervini alaya alan, “Çıkartması, hazır almasından daha pahalıya mal olur. Hem o gazın çıkarılması için kaç yıl gerekir, biliyor musunuz? En az 7 yıl” diyenleri yazacaktım..

Euronews’e konuşan, konuştuğu yabancı siteye hizmet eden hainlerin açıklamalarının “Türkiye’nin bu gazı 3 yılda çıkarması dünya rekoru olur. Bu gazın işlenip kullanılabilir hale gelmesi en az 7-8 yılı bulur. Kaldı ki, Avrupa Birliği’nin sadece bir yıllık tüketimine denk gelen bir miktardan bahsediyoruz” şeklinde haberleştirildiğini masaya yatırıp, “İşte dünya rekoru kırıldı, bu da sana cehennem azabı olsun” diyecektim..

Müjdenin geldiği ilk günlerde, kendisini TPAO’da yıllarca çalışıp emekli olmuş uzmanüstü uzman olarak tanıtan Necdet Pamir’in, ilk rezerv açıklamasının 320 milyar metreküp olduğu bilgisi geldiğinde “Rezerv miktarını açıklamak için çok erken. Doğalgaz rezervinin ekonomiye olumlu yansıyacağı yönündeki yorumlar ise çok iyimser tahminler” demesini yazacaktım.

BOTAŞ Eski Doğalgaz Alım Dairesi Başkanı sıfatı ile ahkam kesen Ali Arif Aktürk’ün bir yıl öncesinde bile, Sözcü’ye konuşup, “Türkiye’de kış aylarında günlük doğalgaz tüketimi 350 milyon metreküpe kadar çıkabilir, dolayısıyla Karadeniz’den günlük 10 milyon metreküp gaz çıkarılsa bile bunun etkisi sınırlı olacak” demesinin utancını yaşayıp yaşamadığını, kendisine soracaktım..

Aktürk ile birlikte Sözcü’ye konuşan Necdet Pamir’in, 320 milyar metreküpü kabul etmediği gibi, bir yıl öncesinde de bu sefer 540 milyar metreküp rezerv için, “540 milyar metreküplük rezerv olduğu açıklaması doğru olmayabilir” hasetçilğinden bahsedecektim..

Önüme bir haber düştü..

Tüm moralim sıfırlandı..

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