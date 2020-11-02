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Aktüel Gazi Üniversitesinden uzman ekip İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak
Aktüel

Gazi Üniversitesinden uzman ekip İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Ekipte yer bilimleri, deprem mühendisliği, betonarme yapılar, beton ve yapı malzemeleri ve zemin mekaniği konularında uzman isimler yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:03:45 -
Gazi Üniversitesinden uzman ekip İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesinden yer bilimleri, deprem mühendisliği, betonarme yapılar, beton ve yapı malzemeleri ve zemin mekaniği konularında uzmanlardan oluşan heyet, deprem alanında incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de merkezi İzmir'in Seferihisar ilçesi olan ve 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak üzere üniversite bünyesinde bir inceleme heyeti kuruldu.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan başkanlığında kurulan inceleme heyetinde yer alan Prof. Dr. Sabahattin Aykaç, Prof. Dr. S. Oğuzhan Akbaş ve Doç. Dr. Bülent Özmen, yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Gazi Üniversitesini temsilen incelemelerde bulunacak ekipte yer bilimleri, deprem mühendisliği, betonarme yapılar, beton ve yapı malzemeleri ve zemin mekaniği konularında uzman isimler yer alıyor.

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