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Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi öğrenci numarası sorgulama

Gazi Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi yeni eğitim ve öğretime hazır. Gazi Üniversitesinde okuyacak öğrenciler ders seçimini öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yapmakta. Gazi Üniversitesine yeni kazanan öğrenciler öğrenci numarasını nasıl alacağını sorgulamakta. Peki Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

17 Eylül 2019 Salı 10:27
Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi öğrenci numarası sorgulama

Gazi Üniversitesi yeni eğitim ve öğretime hazır. Gazi Üniversitesinde okuyacak öğrenciler ders seçimini öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yapmakta. Gazi Üniversitesine yeni kazanan öğrenciler öğrenci numarasını nasıl alacağını sorgulamakta. Peki Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi öğrenci numarası nasıl alınır? Gazi Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Gazi Üniversitesi öğrenci girişi nasıl yapılır (OBS). Gazi Üniversitesi Öğrenci bilgi sistemi girişi yapacak öğrenilere üniversite rektörlüğü tarafından şu uyarılarda bulunuldu. “7141 sayılı kanunla kurulan AHBV Üniversitesi öğrenci verileri 02 Mayıs 2019 tarihi itibariyle ilgili üniversiteye aktarılmıştır. Bu tarih sonrası işlemler için aktarılan fakülte öğrencilerinin AHBV Üniversitesinden iş ve işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.

2018-2019 GÜZ yarıyılından itibaren ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER, REKTÖRLÜK / SEÇMELİ DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ bünyesinde açılmaya başlanmıştır. Müfredatlarında ADS kodlu ders açılmış olan öğrencilerimiz ilgili dönem için Alan dışı seçmeli derse kayıt olabileceklerdir.

Ders Kayıt Ekranında ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ LİSTELE butonu yardımı ile dönemlik açılan derslere erişebilirsiniz.

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimiz öğrenci numaralarını

BURADAN öğrenebilirler. İlk şifre TC Kimlik numarasının son altı karakteridir.

Kayıtlı olduğu ANADAL programından mezun olup Çift Dal/Yan Dal Eğitimi devam öğrencilerimiz

Ders ve Not Bilgilerini BURADAN öğrenebilirler.”

Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri

Selçuk Üniversitesi kayıt yenelime OBS ders seçimi ve sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi OBS ders seçimi

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:27
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