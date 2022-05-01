Gazi Üniversitesi akademik kadro alacak
Gazi Üniversitesi’nin ilanla duyurduğu birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazet’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi : 29.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 17.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.05.2022
Giriş Sınav Tarihi : 31.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.06.2022
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