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Gazi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıya tepkiler artıyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, tüm Türkiye’yi derinden üzen Kuzey Irak gazisi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıyı kınayarak “Gazi Ömür Kahraman’ın yeri başımızın üstü olmalı” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
Gazi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıya tepkiler artıyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, tüm Türkiye’yi derinden üzen Kuzey Irak gazisi Ömür Kahraman’a yapılan saldırıyı kınayarak “Gazi Ömür Kahraman’ın yeri başımızın üstü olmalı” dedi.


Mesajı’nda saldırganları sert sözlerle eleştiren Aydınlı Mehmet Hoca, “Bizler ölürsek şehit, kalırsak gazi diyen bir neslin evlatlarıyız. Ömür Kahraman da bu topraklar için girdiği çatışmada yaralanmış ve gazi olmuştur. Her şeyden önce, bizim görevimiz gazimizi sırtımızda taşımak. Kendisi Kuzey Irak’ta girdiği çatışmada vatan dedi, millet dedi. Gözünü kırpmadan ateşe atladı. Bu çatışma neticesinde de yüzde 92 engelli olarak yaşamını sürdürüyor. İçinde vatan-millet sevdası olmayan kim engelli kalmak için kendisini ateşe atar? Ömür Kahraman gibi binlerce vatan sevdalısı bu topraklar için canını hiçe sayarak topraklarımızı savundu. Ayaklarını uzattı diye öldüresiye dövülen gazimiz için adalet zamanı. Saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.


Gazi Ömür Kahraman’ın ve diğer gazilerimizin hayatını kolaylaştırmanın gerektiğini söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, “Bizim için, çocuklarımız ve vatanımız için canını hiçe sayarak gazi olan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim görevimiz. Onlar vücutlarından, sağlıklarından bizim için vazgeçtiler. Bizler de onlar için ne gerekiyorsa yapmalıyız.Vatandaşlarımız, kendi bölgelerinde yaşayan gazilerimiz için elinden geleni yapmalı, işlerini kolaylaştırmalıdır. Haklarını ne yapsak ödeyemeyiz” diyerek saygıda kusur edilmemesi gereken Gazi Ömür Kahraman’a yapılan bu saldırının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
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