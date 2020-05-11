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Aktüel

Gazi General Adnan Doğu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün vefat eden, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Türklerini, Rum zulmünden kurtarmak adına gerçekleştirilen 1974 Barış Harekatı’nda görevli son gazi general Adnan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:41:02 -
Gazi General Adnan Doğu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün vefat eden, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Türklerini, Rum zulmünden kurtarmak adına gerçekleştirilen 1974 Barış Harekatı’nda görevli son gazi general Adnan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz gün organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitiren General Adnan Doğu korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamı doğrultusunda bugün Haydarpaşa Gata Hastanesi morgu önünde düzenlenen cenaze törenine sadece aile yakınları katıldı. Bu törenden sonra Doğu’nun cenazesi Alemdağ’da bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

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