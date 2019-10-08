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Gazi çoçuklarına eğitim yardımı ödemeleri ne zaman? 2019 2020

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." dedi.

08 Ekim 2019 Salı 10:39
Gazi çoçuklarına eğitim yardımı ödemeleri ne zaman? 2019 2020

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:39
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