Gazetemizde de yazarlık yapan, FETÖ mağduru Mehmet Ali Tekin vefat etti

Gazetemizde de köşe yazarlığı yapan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kumpası mağduru, Mehmet Ali Tekin'in vefat ettiği ifade edildi.

Kalp krizi sonucu vefat etti

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasından bir dönem hapishanede kalan Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Tekin'in kalp krizi geçirdiği bildirildi. Tekin, yaşadığı kalp krizi sonucunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FETÖ'nün hakimleri tarafından hapishaneye konuldu

Gazetemiz Yeni Akit de de köşe yazarlığı yapan, dergi ve gazetelerde fikirlerini kaleme alan 65 yaşındaki Mehmet Ali Tekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hakimleri tarafından hakkında 2013 senesinin Mart ayında tekrar verilen mahkûmiyet cezası sonucunda 15 Temmuz 2016 tarihinde Metris cezaevine konuldu.

İLKHA'nın haberine göre; 18 Temmuz 2016 tarihinde Silivri L Tipi 4 Nolu Cezaevine sevk edilen Mehmet Ali Tekin, 28 Ağustos 2018 günü de Kandıra F Tipi 1 Nolu Cezaevine sevk edildi.

Tekin'in Ankara 11, Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmesi ile, Yeniden Yargılanma kararı çıkarılarak, Tekin 17 Ocak 2017 Salı günü tahliye oldu.

Mehmet Ali Tekin, tahliye olduktan sonra da gazetemiz Yeni Akit'te köşe yazarlığı yaptı. Tekin, gazete ve dergilerde fikirlerini kaleme döktü.

Selam Tevhid Kumpası

"Selam Tevhid" soruşturmasındaki kumpasında FETÖ'nün hakim ve savcıları, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermişti.