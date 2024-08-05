Gazeteduvar’dan Şehid Haniye’ye itibar suikastı! Bunlar gazeteci değil operasyon çocuğu

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Her fırsatta basın etiğinden dem vurdukları halde gazeteciliği bir propaganda silahı olarak kullanan fondaş medya alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyü kasten bağlamından koparan ‘gazeteduvar’ isimli operasyonel haber sitesi, Tahran’da uğradığı Siyonist suikast sonucu şehid olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye itibar suikastı yapmaya çalıştı.

Bir troll hesap tarafından paylaşılan videoyu referans alan ‘gazeteduvar’ editörleri, bir otel odasında şampanya patlatarak eğlendiği görülen iki kişiden biri hakkında, gözle görülür bir benzerlik olmadığı halde, “Şampanya patlatan kişi Hamas lideri İsmail Haniye mi?” başlıklı rezil bir algı operasyonuna soyundu.

İlk kez 2021’de dolaşıma sokulan söz konusu görüntüleri inceleyen ve videodaki kişinin İsmail Haniye olmadığını tespit eden doğrulama platformu Teyit.org’nin açıklamasına rağmen skandal başlığın kullanılması, fonlu medyanın ve kiralık internet sitelerinin nasıl pervasızca itibar suikastı yapabildiklerinin somut ve skandal bir örneği olarak, basın tarihine bir utanç vesikası olarak geçti.



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