"Gazetecilik Mesleğinin Geleceği" paneli

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, gazeteciliğin geleceği ve medyada yeni trendlere ilişkin, "Arşivi olan haber sitelerinde dünyanın bütün bilgilerine ulaşma şansınız var. Bu size disiplinler arası çalışma imkanı veriyor. Kamu, ekonomi, spor, sağlık gibi birçok alanda devasa bir hazine elimizin altında." dedi.

Esenler Belediyesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gazetecilik Mesleğinin Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

TRT muhabiri ve İletişim Platformu Başkanı Ali Artmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan Büyükaslan, gazeteciliğin, dijitalin hızla dönüştüğünü belirterek, dönüşümün hızına ayak uydurmak zorunda olduklarını ifade etti.

Büyükaslan, kendilerinin de iletişim fakültesi olarak bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak adına farklı dersler açtıkları bilgisini vererek, bunlar arasında drone eğitiminin de bulunduğunu söyledi.

Medyada dönüşüme ayak uydurulduğu ölçüde canlı ve diri kalınabileceğini vurgulayan Büyükaslan, "Eğitim söz konusu olduğunda her zaman eski-yeni karşılaştırması yapmalıyız. Bu eski-yeni karşısında eskiyi ihmal edip, yok saydığınızda yeninin bir anlamı olmaz. Çünkü doğada her şey zıddıyla kaimdir. Yeninin değerini, eskinin anlamına ulaşarak kazanırsınız." dedi.



Büyükaslan, dijitalleşmeyle gazetecilik, medya bileşenlerinde arşivciliğin daha önemli hale geldiğini de ifade etti.

İnternette bulunan arşivin önemine dikkati çeken Büyükaslan, şunları aktardı:

"Arşivi olan haber sitelerinde dünyanın bütün bilgilerine ulaşma şansınız var. Bu size disiplinler arası çalışma imkanı veriyor. Kamu, ekonomi, spor, sağlık gibi birçok alanda devasa bir hazine elimizin altında. En önemli kazanç olarak bunu görüyorum; Dijital arşiv ve bunun disiplinler arası olarak eğitime sağlayacağı katkı."





- "Bizim meslektaşlarımızın çok sabıkası var"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise medya sektörünün sorunları, gazeteciliğin dijitalleşme karşısındaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de medyanın sorunlu olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Bizim meslektaşlarımızın çok sabıkası var. Ülkede yaşanan bütün zorluklarda, olumsuzluklarda, karanlık, kabuslu günlerde maalesef bizim meslektaşlarımızın katkısının olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız meslek duruş gerektiriyor. Bu dediğim duruş mesleğe anlam kazandıran bir şey. Eğer siz o duruşu sergilemiyorsanız, inanın o teröristlerin yaptığından farklı olmuyor. Onun elindeki bedenleri öldüren ateşli bir silah, sizin elinizdeki de beyinleri öldüren farklı bir silah."

Albayrak, gazetecilerin farklı düşünce, yaşam tarzlarına sahip olabileceğini ancak Türkiye'de yaşayanların ülkenin geleceği konusunda muhatap olduğu ortak tehdit ve tehlikeler konusunda ortak bir duruş gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteciliğin ve gazetelerin bitmeyeceğine inandığını vurgulayan Albayrak, gazetenin oluşturduğu etki ve algının dijital ortamlarda ve televizyonlarda da kendisini gösterdiğini kaydetti.

TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er de iletişim fakültelerinin öğrencilere medya sektöründe lazım olacak altyapıyı vermekten uzak olduğunu savundu.

Er, mesleğin kalitesi açısından gazeteci adaylarına uluslararası politikayı, iç dinamikleri, Türkiye'nin jeopolitiğini öğretmek ya da onları alaylı olarak yetiştirmek gerektiğini söyledi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Türkiye'de medyanın toplumun gündemini belirleyen en önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade etti.



Birçok meslekte ahlakın, doğruluğun, bilginin önemli olduğuna dikkati çeken Göksu, "Gazetecilikte ahlak çok daha önemlidir. Çünkü söylediğiniz bir söz, bir toplumu kaosa, kavgaya da götürebilir, barışa, kurtuluşa da götürebilir. Bizim bilgiyi, hikmeti, doğruyu bize anlatabilecek ciddi gazetecilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Esenler Kaymakamı Sadi Karataş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.