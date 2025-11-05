Gazeteciler Zorlu Şartlara Hazırlandı! AA’nın Savaş Muhabirliği Eğitimi

Eğitime, AA’dan 9 gazetecinin yanı sıra Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine ve Çad’dan gelen 15 yabancı gazeteci katıldı. Katılımcılara, savaş, yangın, sel ve deprem gibi afet bölgelerinde görev yaparken karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaları için teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Programın ilk iki gününde uzman eğitmenler tarafından “savaş teorisi ve terminolojisi”, “dezenformasyondan korunma”, “savaş hukuku”, “deniz ve hava operasyonları” gibi konularda sunumlar yapıldı. Ayrıca, katılımcılara temel ilk yardım eğitimleri de verildi.

Üçüncü günde eğitimler, Polis Akademisi’nin Anıttepe yerleşkesinde devam etti. Burada gazetecilere “olağanüstü hallerde teknoloji ve bilgi iletim güvenliği”, “Afrika jeopolitiği” ile “olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri” başlıklı dersler anlatıldı.

Eğitimin son aşamasında ise uygulamalı bölüm için Polis Akademisi’nin Gölbaşı yerleşkesine geçildi. Katılımcılar burada tazyikli su, biber gazı ve sis bombasıyla yapılan müdahalelere karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimledi. Ayrıca, toplumsal olaylarda kurşun geçirmez ekipman ve gaz maskesi kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı. Bu sayede gazeteciler, gerçek saha koşullarına benzer ortamda uygulamalı eğitim alarak olağanüstü durumlara karşı daha donanımlı hale geldi.