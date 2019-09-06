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Gazeteciler ve yazarlar Başkan Turanlı ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti üyeleri Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:11
Gazeteciler ve yazarlar Başkan Turanlı ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti üyeleri Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile bir araya geldi.


Adıyaman’ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki cemiyet üyesi basın mensupları, hac vazifesini gerçekleştirerek kutsal topraklardan dönüş yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı makamında ziyaret ederek ibadetlerin kabul olması dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turanlı, basın mensupları ile hasbıhal edip projeleri ve ilçede devam eden çalışmaları hakkında bilgi verip ilçede yapılması gerekenler hakkında istişarede bulundu. Siyasetin her zaman gelip geçici olduğunu, önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp hoş bir izlenim bırakmak olduğunu ifade eden Başkan Turanlı, basını her zaman önemsediğini belirterek, “Basını önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yoğunluktan dolayı yerel basınımızla bir türlü bir araya gelemedik. İnşallah yakın zamanda Kahta’da tüm basın mensubu arkadaşlarınızla bir araya gelip istişare edeceğiz. Basın bizim sesimiz, kulağımız ve gözümüz. Basın yeri geldiğinde siyasetçiyi eleştirecektir, yeri geldiğinde takdir edecektir. Bunlar siyasetçiyi küçültmez aksine yüceltir ”dedi. Ziyarette konuşan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, halkın Başkan Turanlı’dan farklı bir belediyecilik uygulaması görmek istediğini söyledi.


Başkan İşeri, “İmar planında yeşil alan olarak belirlenen yerler bir şekilde cami veya taziye evlerine tahsisi ediliyor. Camiye veya taziye evlerine karşı değiliz. Tamam, hayırlı güzel bir iş ama bir taraftan da güzel olan bir şeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. Cami veya taziye evi yapılacaksa vatandaşların nefes alanları, çocukların oyun alanları olan parkları kaldırarak değil alternatifler üretmek lazım. İlçede çarpık bir yapılaşma var, kamu alanları gasp ediliyor, komşu hakları gasp ediliyor. Son 15 yıla baktığımızda yeni yapılanma alanlarında caddeler sokaklar dar, alt yapı yetersiz. İmar’da bir sanatsal, estetik bir görsellik yok. Bizler ve halkımız sizlerden farklı bir belediyecilik uygulaması görmek istiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:11
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